حبس متهمين في واقعة إطلاق النار على شاب بكرداسة

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإطلاق النار على شاب بكرداسة.

وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس متهم في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة، بحجة وجود خلافات وعلاقة بين المجني عليه وابنة أحد المتهمين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شابا تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الآخرين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.