وزير التشغيل التونسي وسفير إيطاليا يبحثان تطوير مجالات التعاون الثنائي

بحث نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي مع فابريزيو سادجيو سفير إيطاليا بتونس بحضور أسماء الجابري المديرة العامة للشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي بالوزارة، تطوير مجالات التعاون بين الطرفين في مجال التشغيل والتكوين المهني بما يخدم مصلحة الطرفين.

وأكّد الوزير التونسي الاستعداد التام للارتقاء بمستوى الشراكة بما يجذب المستثمرين الإيطاليين إلي تونس باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ، مشيرا إلي أن الموارد البشرية التونسية تحظي بسمعة طيبة وطنيا ودوليا.

ولفت -وفق بيان صدر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسيه مساء اليوم /الخميس/- إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتأمين الدورات المهنية قصيرة المدى وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية في تونس من المهارات والكفاءات.

كما أكد على أولويات الوزارة التي ترتكز على تحسين السياسات في مجال التشغيل وخاصة فيما يتعلق بدعم الاندماج المهني وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التكوين المهني ودمجهم في سوق العمل مع مراعاة حاجة المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصة.

من جهته، أعرب سفير إيطاليا بتونس عن التزام بلاده التام بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، وإنجاح مختلف البرامج المشتركة، مؤكدا استعداد بلاده التام للاستثمار في تونس بما يساعد على خلق مواطن شغل دائمة ولائقة.