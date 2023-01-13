 الجيش اللبناني يطلق النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يطلق النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد

بيروت - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 4:51 م

أطلقت عناصر الجيش اللبناني النار، اليوم الجمعة، باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية إثر خرقها الأجواء اللبنانية في خراج بلدة حولا ووادي هونين جنوب لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان على حسابها على "تويتر" إنه "بتاريخ 13 يناير 2023، وأثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلّقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

يذكر أن إسرائيل تخرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.


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