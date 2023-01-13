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استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون استقالة وزيرة الدفاع

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 3:29 م

أظهر استطلاع جديد للرأى أجرته إحدى محطات البث العامة في ألمانيا، أن غالبية الألمان الذين شاركوا بالاستطلاع، يؤيدون استقالة وزيرة الدفاع الألمانية المحاصرة بالأزمات، كريستيانه لامبرشت.

ووفقا لاستطلاع محطة (زي دي إف)، أيد 60% استقالة لامبرشت اليوم، بينما أيد 25% فقط استمرارها في المنصب.

ودعت كتلة المعارضة المحافظة في ألمانيا لامبرشت إلى التنحي أيضا.

وواجهت لامبرشت انتقادات شديدة في ألمانيا بسبب كفاءتها، بالإضافة إلى تعليقاتها العامة، بما في ذلك رسالة نشرتها على حسابها على انستجرام ليلة رأس السنة، والتي ناقشت فيها الغزو الروسي لأوكرانيا بينما كانت تنفجر الألعاب النارية خلفها.


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