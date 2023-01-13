رئيس وزراء اليابان يصل واشنطن في آخر محطات جولته الخارجية

وصل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو إلى واشنطن، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه وآخر محطة في جولته الخارجية التي شملت 5 دول غربية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني بالرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم في البيت الأبيض، حيث سيؤكد الزعيمان مجددا على وحدة مجموعة السبع بشأن سلسلة من القضايا من بينها قضية الغذاء والطاقة والأزمة الأوكرانية.

تأتي هذا الزيارة بينما تستعد اليابان لاستضافة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة هيروشيما خلال شهر مايو القادم.

ومن المنتظر أيضا أن يطلع كيشيدا الرئيس الأمريكي على التحول الكبير بشأن السياسة الأمنية لليابان التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، والتي من بينها زيادة الإنفاق الدفاعي، وقدرة اليابان على شن ضربات مضادة ضد المهاجمين.

ويتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان التعاون عن كثب في تطوير أحدث التكنولوجيات، والتي تتضمن أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الحكومية.

وكان كيشيدا قد بدأ يوم الاثنين الماضي جولته الخارجية التي تستغرق إسبوعا وتشمل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.