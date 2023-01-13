المغرب وأمريكا يؤكدان على العلاقات الاستثنائية بينهما

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على العلاقات الاستثنائية التي تربط المغرب والولايات المتحدة، بناء على شراكة قوية وطموحة ومتنوعة، وثوابت وتاريخ وقيم مشتركة، تنسجم مع الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية، خلال لقاء رئيس الحكومة المغربية، بوفد أمريكي يضم سبعة من أعضاء الكونجرس، عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الجمعة بالرباط.

وشدد رئيس الحكومة - خلال اللقاء - على أن العلاقة بين البلدين قائمة على عدة مرتكزات، تشمل أولا العنصر السياسي الدبلوماسي، من خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتنسيق مواقفهما بخصوص عدد من القضايا الدولية.

وأوضح أن اتفاق التبادل الحر مكن من مضاعفة حجم المبادلات الثنائية أربع مرات منذ التوقيع عليه، حيث انتقلت من مليار ونصف إلى أكثر من خمسة ملايير دولار من المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن المغرب بإمكانه القيام بدور حلقة وصل بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية.