الخارجية الروسية: لا نتفق مع موقف تركيا حول خطة السلام الأوكرانية المزعومة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا، التي تدعم "خطة السلام الأوكرانية المزعومة".



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو، إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفًا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، أمس الخميس: "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يسهم دعم أنقرة لهذا المشروع في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا".



وأضافت: "لقد أكدنا مرارا وتكرار أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا".



وكانت زاخاروفا قالت في إفادة صحفية سابقة، إن ما يشاع حول خطة السلام المزعومة "فكرة سخيفة وحملة استعراضية أخرى من جانب واشنطن، التي تحاول مؤخراً تقديم نظام كييف على أنه الآن صانع سلام"، مؤكدةً أن "مبادرات سلام كييف لا قيمة لها".



وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة في نهاية فبراير، مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش كوسيط محتمل.