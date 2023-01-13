البنتاجون: تعيين قائد جديد لحرب روسيا في أوكرانيا يعكس تحديات منهجية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البريجادير جنرال بات رايدر إنه من المحتمل أن يعكس تعيين روسيا لقائد جديد لحربها في أوكرانيا "تحديات منهجية" لموسكو.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رايدر قوله في مؤتمر صحفي إن الإعلان عن تعيين الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية، لقيادة الحملة يظهر "بعض التحديات المنهجية التي واجهها الجيش الروسي منذ بداية هذا الغزو".

وتابع المتحدث: "لقد تحدثنا عن بعض هذه الأشياء فيما يتعلق بمشاكلها اللوجستية، ومشاكل القيادة والسيطرة، ومشاكل الاستدامة، والروح المعنوية وإلى حد كبير الفشل الكبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددوها (الروس) لأنفسهم".

وأضاف أن الوزارة "ستواصل مراقبة" مثل تلك التبديلات في المسؤولين.

وقال رايدر: "أعتقد أن العالم يفضل أن يرى روسيا تركز على الانسحاب من أوكرانيا وإنقاذ أرواح الأبرياء بدلا من قضاء الوقت في العديد من التعديلات الإدارية، وربما يرغب الجنود الروس وعائلاتهم في رؤية ذلك أيضا".