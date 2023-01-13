بوتين: يجب حماية سكان المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا من الملاحقة الجنائية من أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة حماية سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون من الملاحقة الجنائية من أوكرانيا لأسباب سياسية.

ووجه الرئيس الروسي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- الحكومة والهيئات في روسيا باتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة مختلف أنواع العدوى.

كما شدد بوتين على أنه بحلول مايو المقبل، يجب النظر في مقترحات حول تطبيق المسئولية الجنائية على الأشخاص الذين يتعاملون بتمييز ضد الروس الذين يعيشون في الخارج، وتقديم مقترحات لإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية في حال تم استدعاؤهم للخدمة في إطار التعبئة، وإنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتأسيس نظام لدعمهم.

ونوه الرئيس الروسي بضرورة إجراء تقييم قانوني للاضطهاد غير القانوني للشخصيات العامة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في أوكرانيا، والنظر في مسألة تحسين الرقابة العامة على الانتخابات في روسيا.

ومن ناحية أخرى، كشفت أحد الألوية العسكرية في إقليم لوجانسك الشعبي عن امتلاك الجيش الروسي سلاحًا جديدًا قادرًا على إحراق المروحيات المُسيَّرة رباعية المراوح عن بُعد.

ونشرت أحد الألوية العسكرية في لوجانسك لقطات مصورة، نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعةـ تظهر مدى قدرة هذا السلاح على اختراق بطاريات المروحيات المُسيَّرة رباعية المراوح واحتراقها وتدميرها بشكل كامل، دون الإشارة إلى مواصفات التقنية التكتيكية لهذا السلاح، كما لم يتم الكشف عن المظهر الخارجي لهذا السلاح.

وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت في شهر مايو الماضي عن النائب السابق لرئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله إن "روسيا تمتلك سلاحا يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة، بما فيه سلاح الليزر"، مشيرا إلى أن موسكو قامت بتجربة هذا السلاح الجديد الذي أطلق عليه اسم "زاديرا" على طائرة مُسيَّرة بواسطة أشعة الليزر من مسافة 5 كيلومترات، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.