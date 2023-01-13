إيران: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء محطات طاقة

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية بالغة، في بناء محطات طاقة.

ويعاني لبنان من أزمة في الطاقة الكهربائية، حيث يتم توليد جزء كبير من الطاقة بالبلاد من مولدات الديزل.

ونتيجة لذلك، يضطر الكثير من اللبنانيين إلى قضاء ساعات عدة في اليوم بدون كهرباء.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بيروت، قال أمير عبداللهيان إن بلاده مستعدة لبناء محطات طاقة يحتاج إليها لبنان فى إطار اتفاق سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأضاف الوزير أنه بحث مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب سبل تعزيز التجارة وكذلك التعاون الاقتصادي والسياحة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، قالت جماعة حزب الله اللبنانية، الحليف الرئيسي لإيران في لبنان، إن وزير الخارجية الإيراني التقى زعيم الحزب الشيخ حسن نصر الله.

وأضافت الجماعة في بيان أن نصر الله وأمير عبداللهيان بحثا "التطورات الأخيرة والوضع السياسي في لبنان وفلسطين والمنطقة".

وجاء في البيان أيضا أنهما ناقشا "الإمكانيات والتهديدات الناشئة عن تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وموقف حركات المقاومة ومحاور المقاومة بأكملها (إيران وحلفاؤها في المنطقة) في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية".

وقال أمير عبداللهيان في وقت سابق في بيروت اليوم الجمعة إن إيران لا تريد التدخل في الشؤون السياسية اللبنانية.