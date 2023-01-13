كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أقل من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت البلاد 39 ألفا و726 إصابة جديدة، بما في ذلك 137 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و737 ألفا و769 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتمثل الحصيلة أدنى مستوى لأي يوم جمعة منذ 11 أسبوعا، عندما سجلت البلاد 35 ألفا و913 حالة جديدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت البلاد 51 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 32 ألفا و867 شخصا.

وبلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 511 مريضا مرتفعا من 510 مرضى في اليوم السابق.