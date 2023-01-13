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فرض قاض أمريكي غرامة على منظمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة، قدرها 1.6 مليون دولار، بسبب التهرب الضريبي، بحسب نبأ عاجل لوكالة الصحافة الفرنسية.