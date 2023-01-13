أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجود 84 شادرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز المحافظة، بالإضافة إلى توفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي.



وأضاف أن نسبة التخفيضات في معارض "أهلا رمضان" وصلت إلى 25% حسب كل سلعة، حيث إن الأسعار أقل من الخارج، مؤكدا أنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة وإلا سيتم استبدالهم لآخرين.



وتابع أن جمعية الهلال الأحمر شاركت بـ8 معارض بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وتلا والسادات، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.