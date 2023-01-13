اليابان تسجل 185 ألفا و472 إصابة جديدة و489 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليابان 185 ألفا و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و489 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و54 ألفا و346 إصابة، والوفيات إلى 61 ألفا و289.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 373 مليونا و686 ألفا و856 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.