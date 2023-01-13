بريطانيا: قطاع التصنيع الروسي يستخدم العمالة من المساجين لتلبية متطلبات الإنتاج في وقت الحرب

أفادت وزراة الدفاع البريطانية، في آخر تحديث استخباراتي، بأنه من المرجح جدًا أن يلجأ قطاع التصنيع الدفاعي الروسي إلى استخدام العمالة المدانة (المسجونين) في محاولة لتلبية متطلبات الإنتاج في وقت الحرب.



وقالت الوزارة -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه في شهر نوفمبر من العام الماضي أعلنت أكبر شركة تصنيع دبابات في روسيا، أورالفاغونزافود، لوسائل الإعلام المحلية أنها ستوظف 250 سجينًا بعد اجتماع مع دائرة العقوبات الفيدرالية.



ووفقًا للوزارة، هناك تقليد طويل من العمل في السجون في روسيا ولكن منذ عام 2017 أعيد العمل بالسخرة كعقوبة جنائية محددة.



ومع واحدة من أعلى معدلات السجن في العالم، تشرف دائرة العقوبات الفيدرالية الروسية على إمبراطورية مترامية الأطراف تضم أكثر من 400 ألف نزيل وكثيراً ما اتُهمت بالوحشية الشديدة والفساد.



وجاء في التحديث أن "نزلاء السجون يوفرون موردًا بشريًا فريدًا للقادة الروس لاستخدامه في دعم" العملية العسكرية الخاصة "، بينما لا يزال هناك نقص في عدد المتطوعين الراغبين.



ومن المرجح أن يكون الطلب على العمالة المدانة بشكل خاص من الشركات المصنعة للأسلحة منخفضة التكنولوجيا نسبيًا مثل أورالفاغونزافود، والتي تتعرض بالتأكيد لضغوط شديدة من موسكو لزيادة إنتاجها.