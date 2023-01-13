تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ندوة فكرية بعنوان "وجوه بهاء طاهر" احتفاء بذكرى ميلاد المفكر والروائى بهاء طاهر.

يتحدث في اللقاء صديق الكاتب الراحل وزميل عمله في الراديو المصري، الإذاعي محمد مرعي رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، والكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، والناقد شعبان يوسف، ويدير اللقاء الروائى مصطفى الطيب.

على مدار سنوات اشتهر الأديب بهاء طاهر كونه أحد أبرز كُتّاب الرواية في مصر والوطن العربي، و في ذكرى ميلاده الموافق ١٣ يناير، تنظم المكتبة ندوة للتعرف على وجوه أخرى امتلكها هذا الكاتب البارع متمثلةً في عمله وأثره الإذاعي، وانشغاله بالترجمة، إضافة إلى إرثه الروائي.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن الندوة تأتى من خلال محور رئيسي لفعاليات الجمعية التى تنفذها فى كافة منصاتها الثقافية والإبداعية طوال العام تحت شعار "الثقافة وبناء الوعي" بتقديم الفعاليات والأنشطة الثقافية بطرح أعمال العديد من رموز الفكر والثقافة.

بهاء طاهر: مؤلف روائي وقاص ومترجم مصري ولد في الجيزة، ومنح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، حصل على الشهادة الجامعية من كلية الآداب قسم التاريخ، عام 1956 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 1973.