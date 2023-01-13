المهندسين تكشف تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية

التقي أعضاء اللجنة التي شكلها نقيب المهندسين طارق النبراوي للتفاوض مع المالية بشأن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، اليوم، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، وعدد من مساعدي الوزير، لمناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه جموع المهندسين مع الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الضريبية.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إنه خلال اللقاء تم تقديم عرض موضوعي لكل خطوات مراحل العمل الهندسي و قد تم الاتفاق على الآتي:

1- التأكيد من قبل الوزارة أن المهندسين أصحاب السجلات الهندسية -غير المتعاملين مع الجهات الحكومية- والشركات غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية.

2- تأجيل التسجيل في منظومة الفاتورة للفردي إلى 30 أبريل القادم، ولن يُعتد في خصم ورد الضريبة، وأيضا بإثبات التكاليف والمصروفات إلا بالفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2023.

3- تستكمل اللجنة إجراء المفاوضات التفصيلية فوراً، لمراجعة المنظومة الضريبية عبر اجتماعات مكثفة مع مصلحة الضرائب خلال الفتره القادمة، وصولاً لإصدار بروتوكول بين نقابة المهندسين ووزارة المالية والأطراف المعنية، يُراعي طبيعة العمل المهني للمهندس، والأعباء التي يتحملها في سبيل إنجاز مهام عمله.