وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان استمرار دعم بلاده القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان.

وقال في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مطار بيروت ليلة أمس الخميس: "تأتي زيارتي الحالية للبنان الشقيق في سياق دعوة رسمية موجهة من زميلي وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب المحترم، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات بشأن ما يجرى في فلسطين المحتلة"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف : "أود أن اؤكد في هذا الإطار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها".

وتابع "نحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدما من خلال الحوار الرئيسي بينها، لتصل إلى مرحلة تتمكن من خلالها من انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد".

وتابع: "نحن على ثقة تامة بأن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في هذا البلد الشقيق لديها من الاستقلالية والحكمة والحنكة التي تؤهلها أن تحل أمورها بنفسها بعيدا عن أي تدخل أو إملاء خارجي مفروض عليها".

فشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة العاشرة ، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.