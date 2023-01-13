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سجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة سنوية بلغت 1.9% خلال عام 2022، بحسب تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الألماني.

وجاء أداء أكبر اقتصاد في اوروبا أفضل من التوقعات، في ضوء القفزات في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم غير المسبوقة ومشاكل سلاسل الإمداد.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل نمو الاقتصاد الألماني العام الماضي إلى 1.8%.

ورغم أن الحرب في أوكرانيا أطاحت بالآمال في أن يحقق الاقتصاد الألماني تعافيا قويا بعد فترة جائحة كورونا، إلا أنه نجح في تسجيل نمو ثلاثة أرباع سنوية متتالية.

غير أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سجل ركودا في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه.

وفي عام 2021، حقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2.6%.