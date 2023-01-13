ميكالي يواصل التحضيرات لمواجهة زامبيا في تصفيات كأس الأمم

حرص البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على عقد اجتماع مع جهازه المعاون للتحضير لمواجهة زامبيا، المقرر لها مارس المقبل في الجولة الثالثة، لتصفيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 23 عاما المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وناقش ميكالي مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف.

حضر الاجتماع تياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، وليوناردو فاجونديش مدرب الأحمال، وبيدرو جواو محلل الأداء، ومحمود حرب المدير الإداري، وخالد سرحان المترجم.

ويتابع محمد بركات عضو مجلس الإدارة، مع الجهاز الفنى كل كبيرة وصغيرة لتوفير كل الدعم للمنتخب، قبل المرحلة الهامة من التصفيات.