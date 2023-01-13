الزمالك يوجه رسالة لجماهيره بعد تعثر الأهلي

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وجه نادي الزمالك رسالة إلى جماهيره، يطالبهم فيها بالاتحاد خلف الفريق ودعمه خلال المرحلة المقبلة.

واستغل الزمالك تعثر غريمه التقليدي الأهلي، متصدر الدوري الممتاز، بتعادله مساء الخميس مع المصري البورسعيدي ليوجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه على "تويتر".

وقال الزمالك في رسالته: "وحدتنا في كل الأوقات هي ما تجعلنا اقوى وتعزز قوتنا نحو تحقيق الأفضل".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، ثم يلاقي الأهلي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالدوري.

وكان الزمالك قد خسر 7 نقط في آخر 3 مباريات بتعادله مرتين أمام الداخلية والاتحاد والهزيمة أمام أسوان.