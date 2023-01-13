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إبراهيم عيسى: الأعلى للإعلام ومجلس الوزراء قادرون على مواجهة الشائعات

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 5:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 5:01 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشائعات هي الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة، ومحاربة الشائعات يكون بنشر الأخبار الصحيحة وتداولها، مؤكدا أن اختفاء الأخبار الصحيحة والتصريحات تسبب في نمو الشائعات.

وأضاف الإعلامي عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشائعات تساق ضد الجميع لتشوية وإرباك العقل، كما أن فقد الشفافية وزيادة التيارات المخربة التي تستهدف مصر هو سبب نمو الشائعات، مشددًا على أن بناء العقل الواعي سيكون سبب في مواجهة الشائعات، من خلال تكذيب الأمور والتحقيق والتحري في الحقائق.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن المجلس الأعلى للإعلام ومجلس الوزراء قادرون على مواجهة الشائعات، مؤكدا أن مجلس الوزراء دائمًا ما يرد على الشائعات بنشر الأخبار الصحيحة حتى يعي لها كافة المواطنين.

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