ميقاتي يبحث مع مسؤول بالبنك الدولي مشروعات الأخير في لبنان

بحث المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم وقطاع الكهرباء ووزارة المالية.

واجتمع ميقاتي مع كاريه قبل ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي.

وتم البحث خلال اللقاء "في مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار تخصص للأساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالإنتاجية وبحضور المعلمين إلى المدارس".

وتناول اللقاء "مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، إضافة الى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضاً ثانياً لشبكة "أمان" الاجتماعية.

كما جرى خلال اللقاء "البحث في الحصول على هبة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والاصلاحات الضريبية/ والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفاً لبنانياً يمثلون 85 بالمئة من القطاع المصرفي، خصوصاً وأن بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها نسب الفقر والبطالة إلى حد كبير. ويقوم البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع في لبنان لا سيما مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية لآلاف المحتاجين.