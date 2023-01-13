«كهرباء فرنسا» تؤجل تشغيل مفاعلين نوويين بسبب استمرار الإصلاحات

أجلت شركة "كهرباء فرنسا" بدء تشغيل مفاعلين نوويين، نظرا لأن الإصلاحات تستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ومن المقرر الآن، بدء تشغيل وحدة "كوز-1" في 28 فبراير المقبل، بعد شهر من الموعد المقرر لها، بينما تم تأجيل تشغيل مفاعل "بلاييه-1" 10 أيام حتى 11 من نفس الشهر، طبقا لبيانات مقدمة للشبكة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وستؤدي فترات الانقطاع الطويلة في الكهرباء إلى عرقلة استعادة القدرة النووية للبلاد، حيث تشتد الحاجة إلى هذين المفاعلين النوويين، مع وصول الطلب إلى ذروته في الشتاء.

وتضرر الإنتاج العام الماضي، بسبب انقطاع الكهرباء وتراجع توليد الطاقة النووية، بواقع 23%.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أجنيس بانييه روناشيه، عبر "إذاعة انفو الفرنسية"، اليوم الجمعة، إنها واثقة في قدرات البلاد لتجاوز الشتاء، لكن "يتعين أن نبقى يقظين".