رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته: إسرائيل لديها خطط لشن هجوم على إيران

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيف كوخافي إن إسرائيل أستعدت بشكل كاف لهجوم محتمل على إيران.



وذكر لدى تسليمه المهام لرئيس الأركان الجديد هيرتسي هاليفي إنه "جيش يمكنه مهاجمة منشآت إيران النووية".



وأضاف كوخافي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في مقابلة نشرت على موقعها الإلكتروني "واي نت" اليوم الجمعة، إن "هناك عددا من الخطط: هذه ستتزايد فقط في الأعوام القادمة".



ويتقاعد كوخافي الاثنين المقبل، بعد استكمال فترة رئاسته وهي 4 سنوات، كرئيس لهيئة الأركان العامة. وفي المجمل خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة بلغت حوالي 40 عاما.



وقال كوخافي لموقع "والا" الإخباري إن "الجيش سيكون جاهزا لتنفيذ مهمته في يوم إصدار الأمر".



وقال ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم تساند الولايات المتحدة المهمة، إن "إسرائيل يجب أن تكون قادرة على تنفيذ هذه العملية، حتى إذا كان ذلك يعني العمل بمفردها".



وتعتبر إيران وإسرائيل من أشد الخصوم. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل من بين دول أخرى، إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية.



وتشدد الجمهورية الإسلامية على أنها لن تستخدم الطاقة النووية سوى لأغراض مدنية.