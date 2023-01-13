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رونالدو يساند ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كأس السوبر

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:43 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:43 م

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على مساندة زملائه السابقين في نادي ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء يوم الأحد القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني.

وظهر رونالدو في تدريبات فريقه السابق ريال مدريد مساء اليوم الجمعة، والتي أقيمت في ملعب تدريب نادي النصر، وذلك من أجل مؤازرتهم قبل مواجهة برشلونة.

يُذكر أن العاصمة السعودية الرياضية تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

 

 


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