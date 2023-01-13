السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون في مجال الفضاء والابتكار

التقى وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية المهندس عبدالله السواحه؛ لبحث التعاون في مجال الفضاء والابتكار بما في ذلك إمكانية الاستثمار في تطوير الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء.

وذكرت الحكومة البريطانية -عبر الموقع الرسمي لها اليوم الجمعة- أنه تم مناقشة التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الفضاء؛ بما في ذلك الاستثمار المشترك المحتمل في الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء والتي يمكن أن تساعد في فتح فرص تجارية مهمة للشركات البريطانية.

وقال وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس، "إن المملكة العربية السعودية تسير في رحلة طموحة لتحديث اقتصادها ومجتمعها ما يفتح مجموعة من الفرص للشركات البريطانية المزدهرة وتصدير الخبرات البريطانية التي يمكن أن تحول الوصول العالمي إلى الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء".

وأوضح شابس أن التعاون على نطاق عالمي يعد جزءا أساسيا من تحقيق طموحات المملكة المتحدة في العلوم والابتكار، معربا عن حماسه لتواجده في المملكة العربية السعودية لتحقيق تلك الطموحات.

وأضاف "أن المملكة المتحدة تلعب الآن دورا أساسيا في التأثير على خطط التحول في مجال الطاقة لتطوير الجهود الثنائية خاصة مع دولة منفتحة على الأعمال التجارية وذات تطلعات كبيرة جدا مثل المملكة العربية السعودية".

وأكدت الحكومة البريطانية أن ذلك التعاون بين شركة سبيس سولار البريطانية المحدودة ومدينة نيوم السعودية التي يتم بناؤها في منطقة تبوك لدمج ابتكارات المدن الذكية والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي وذكاء البيانات قد تؤدي إلى قيام كل دولة باستثمارات كبيرة في تطوير الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء خلال السنوات المقبلة.