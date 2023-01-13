استطلاع: غالبية الشباب الفرنسي والألماني يريدون تعاونا قويا بين بلديهما

كشفت نتائج استطلاع رأي نشرت يوم الخميس أن الغالبية العظمى من الشباب في ألمانيا وفرنسا يؤيدون استقرار وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأجرى الاستطلاع مكتب الشباب الألماني الفرنسي في باريس، والذي شمل عينة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما.

وقال ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن التعاون الفرنسي الألماني في أوروبا يجب أن يستمر أو حتى يصبح أقوى.

وكانت نسبة الموافقة أعلى قليلا في ألمانيا منها في فرنسا.

ومن بين من شملهم الاستطلاع أعرب 11% فقط في فرنسا و 6% في ألمانيا عن تأييدهم لتقليل التعاون الفرنسي الألماني.

ووفقا للاستطلاع، يرى الشباب في ألمانيا وفرنسا أن الشراكة بين البلدين هي ضمانة لمستقبل الاتحاد الأوروبي والازدهار الاقتصادي وحماية المناخ قبل كل شيء.

وعندما طلب منهم وصف العلاقة مع البلد الآخر، استخدم الشباب في كلا البلدين كلمة الجار أولا، تلاها مصطلح الشراكة من قبل الألمان والصداقة من الفرنسيين.

ويرى حوالي 12% ممن شملهم الاستطلاع في فرنسا أن الدولة المجاورة هي أيضا منافس، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 6% في ألمانيا.

وتم تكليف مكتب الشباب الفرنسي الألماني بإجراء الاستطلاع بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه بشأن التعاون بين البلدين في 22 يناير.

وشمل الاستطلاع عينة من 1527 شخصا من ألمانيا و1551 شخصا من فرنسا خلال الفترة من 13 إلى 31 أكتوبر 2022.