مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء الأعاصير جنوبي الولايات المتحدة‎‎

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة، جراء العواصف الرعدية والأعاصير التي اجتاحت العديد من الولايات الواقعة بجنوب الولايات المتحدة.



وتعهدت السلطات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) اليوم الجمعة، بالكشف عن صورة أوضح لحجم الأضرار وجهود البحث عن ضحايا إضافيين في وقت لاحق من اليوم، حيث يتوقع أن تتحسن ظروف الطقس.



وقالت السلطات "إن التيار الكهربائي انقطع عن عشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء ولايتي جورجيا وألاباما".



وأوضحت أنه في مقاطعة أووجا بألاباما، تضرر ما يقدر بـ40 منزلا بسبب إعصار قطع مسارا بطول 20 ميلا (32 كيلومترا) عبر مجتمعين ريفيين.



كما ألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.