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مشرعون بولنديون يصوتون لصالح تغيير إصلاحات قضائية

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 5:00 م

صوت المشرعون البولنديون لصالح تغيير بنود في إصلاحات قضائية مثيرة للجدل للحكومة اليمينية الحاكمة، في محاولة للإفراج عن المليارات من أموال معونات الاتحاد الأوروبي المجمدة.

وتصويت مجلس النواب "سيم" في البرلمان البولندي ، يؤدي إلى إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ البولندي للموافقة النهائية.

كانت المفوضية الأوروبية جمدت المليارات من منح معونات كوفيد للاتحاد الأوروبي، إلى بولندا بسبب مخاوف من أن أجزاء من حزمة سابقة من الإصلاح القضائي تقوض سيادة القانون، في البلاد وتتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي.

وشملت إصلاحات المحاكم البولندية، التي دفع بها حزب "القانون والعدالة" الحاكم البولندي، بنودا، تمنح الغرفة التأديبية للمحكمة العامة البولندية، سلطة المعاقبة أو إقالة أي قاض أو ممثل ادعاء في البلاد.

وأثار الإجراء احتجاجات في بولندا واعتراضات من جانب مسؤولين بالاتحاد الأوروبي.


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