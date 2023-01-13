وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان يبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم الأسر الأكثر فقرا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار، مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات التنسيق الاستراتيجي ما بين الطرفين واتفاقية التعاون التي سيتم توقيعها قريبًا لتفعيل هذا التنسيق وتقديم الدعم التقني للوزارة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر الوزارة حيث تباحثا في التطورات المتعلقة بالبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقرًا من ناحية عدد المستفيدين حتى اليوم والأهداف التي يتم العمل على الوصول إليها خلال العام 2023، ومنها تحريك عجلة الزيارات المنزليّة من قبل فريق عمل الوزارة لحوالي 75,000 أسرة لبنانية جديدة في إطار البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً وبرنامج أمان.

على صعيدٍ متصل، دار نقاشٌ حول مستقبل الأسر المستفيدة حالياً من برنامج أمان وإمكانية تأمين تمويل إضافي للتمكّن من تمديد هذه المساعدة سنةً إضافيّة.