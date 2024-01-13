 التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية - بوابة الشروق
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التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 9:27 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 9:27 م

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث حول واقعة ضبط 3 أشخاص، عاطلين؛ لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية من خلال ترويجها على عملائهم، بقصد التربح منها "دون وجه حق".

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث حماية الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص بالاتجار في الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين للمتهمين وضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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