مورينيو: أنا مثل هاري بوتر

شبه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، نفسه بشخصية "هاري بوتر" ، مشيرا إلى أن كونه مدربا لروما يرفع من سقف التوقعات بشأن ما يمكن للنادي الإيطالي تحقيقه.



وخرج روما من كأس إيطاليا بخسارته على يد لاتسيو الأربعا الماضي ، حيث خسر الفريق أربع من أخر ست مواجهات ديربي أمام لاتسيو.



وقال مورينيو اليوم السبت "جماهير روما هي الأكثر روعة مقارنة بجميع من شاهدتهم، مدربهم هو جوزيه هاري بوتر مورينيو ، وهو يرفع من سقف الطموحات".



وأضاف "لا أعرف كم عدد مباريات الديربي التي خضتها، 200 أو 150، دائما تكون مباريات استثنائية، لقد فزت وتعادلت وخسرت، دائما بتجارب مختلفة".



وأشار "دائما ما تفهمت ذلك بالنسبة لجماهير تشيلسي، مباراة أمام مانشستر سيتي ليست مثل مباراة أمام ارسنال، هذا ينطبق على إنتر ميلان، فمباراة أمام روما ليس مثل مباراة أمام يوفنتوس، أتفهم معنى الديربي، الديربي الذي نخوضه مهم".



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مورينيو قوله اليوم السبت "أنا هنا منذ عامين وخمسة أشهر، أنا الشخص الوحيد هنا الذي لم يغب عن أي حصة تدريب خلال تلك الفترة".



وأكد "بالنسبة لي لا مجال للإعياء أو اللحظات الصعبة، طوال عامين ونصف العام لم أفعل أي شيء خاطئ".