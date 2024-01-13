إصابة فلسطينيين بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بيت عزاء «الشهداء الثلاثة» غربي الخليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيت عزاء الشهداء: إسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، ببلدة اذنا غربي الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت عزاء الشهداء بمنطقة خلة الغزال في البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام في الهواء، وكسرت الكراسي، وفرّقت المتواجدين واهالي الشهداء وأبلغتهم بمنع إقامة بيت عزاء للشهداء أو رفع الأعلام والرايات.

كما احتجزت قوات الاحتلال المصلين في مسجد النور المحاذي لبيت العزاء قبل أن تطلق سراحهم.

يذكر أن الفتيان محمد عرفات يوسف أبو جحيشة (15 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما) والشاب إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، من بلدة إذنا استشهدوا، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم مساء امس قرب مستعمرة "ادورا" غرب الخليل.