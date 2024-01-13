 حماس: الاحتلال يلاحقه الفشل تلو الآخر كلما أمعن في عدوانه ضد غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الاحتلال يلاحقه الفشل تلو الآخر كلما أمعن في عدوانه ضد غزة

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 8:03 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال تلقّى خسائر استراتيجية منذ السابع من أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الاحتلال يلاحقه الفشل تلو الفشل، كلّما أمعن في عدوانه ضد قطاع غزَّة عسكريًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا وحقوقيًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا.

وتابع: «لقد أفشل شعبنا الصابر المرابط ومقاومتنا المظفرة في قطاع غزَّة، مخططات العدو في التهجير وتغييب وتصفية قصيتنا الوطنية، وسيفشلون كل مخططاته العدوانية، وسيحققون النصر المبين في معركة طوفان الأقصى».

وشدد على معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار، لم تبدأ في 7 أكتوبر وإنما بدأت قبل ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال، مقسمة بين 30 عامًا تحت الاستعمار البريطاني و75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي.

واستكمل: «لقد عانى شعبنا طوال عقود من كافة أشكال القهر والظلم ومصادرة الحقوق الأساسية، ومن سياسات الفصل العنصري، وعانى قطاع غزة حصارًا خانقًا مستمرًا منذ أكثر من 17 عاماً ليتحوَّل إلى أكبر سجن مفتوح في العالم».


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