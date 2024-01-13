فحص 1910 مواطنين خلال 5 قوافل طبية بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد قابيل، مدير القوافل العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى إطلاق 5 قوافل طبية خلال شهر يناير الجاري بمدن المحافظة، تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة.

وأوضح مدير القوافل العلاجية، في تصريح، اليوم السبت، أنه تم توقيع الكشف على 1910 مواطنين، وتحويل 25 مواطنا لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات والعمليات اللازمة، بواقع 946 مواطنا وتحويل 10 مرضى للمستشفى لاستكمال العلاج، وذلك خلال قافلتين جرى عقدهما بمدينة رأس سدر، والكشف على 964 مواطنا، وتحويل 15 مريضا لأقرب مستشفى، خلال 3 قوافل طبية بمدينة أبو زنيمة.

وأشار إلى أن القوافل تضمنت 8 تخصصات مختلفة، وهي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة"، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.