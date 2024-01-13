نيويورك تايمز: أمريكا تجمع معلومات مخابراتية عن حماس لإسرائيل

قال مسئولون أمريكيون، إن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووزارة الدفاع (البنتاجون) شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة حماس بعد 7 أكتوبر الماضي، لتقديمها إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الفريق المخابراتي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، بينما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة، أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات المخابراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن الفريق المخابراتي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة الحركة البارزين من خلال زيادة رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة، موضحة أن الفريق كثف من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسئولي حركة حماس.