عمرو أديب عن توترات المنطقة: الظروف صعبة ومحتاجين نفك كل يوم عُقدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الظروف الحالية صعبة على العالم أجمع، مؤكدا حاجة مصر لمزيد من الجهود لمواجهتها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنّ هناك الكثير من التعقيدات الراهنة، معقبًا: «إحنا محتاجين نفك كل يوم عُقدة».

وشدد على أن مصر قوية وقادرة على مجابهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أنّها ليست بحاجة لاستيراد حلول من الخارج.

ولفت إلى أنّ مصر لديها الكثير من الكفاءات القادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية القائمة في الوقت الحالي.

وكان أديب قد تناول خلال حلقته تداعيات التوترات في البحر الأحمر في أعقاب تنفيذ الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية.

وأطلقت هذه الغارات، ردًا على عدة استهدافات نفّذتها الجماعة اليمنية على السفن التجارية الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل.

وكانت جماعة الحوثي، قد ربطت هذه الهجمات بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واشترطت وقفه على الفور لتتوقف هي الأخرى عن تنفيذ هذه العمليات.