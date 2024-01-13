انطلاق خطة تحسين خدمات وأداء مستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء

أعلنت الإدارة الصحية في مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وضع وتنفيذ برنامج لتحسين الرعاية الصحية وانتهاج المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الصحية في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأكّدت الإدارة الصحية، في بيان، التعاون والتنسيق التام بين إدارة الشيخ زويد الصحية ممثلة في الدكتور علي حمدي أبو عالية مدير الإدارة، ومستشفى الشيخ زويد ممثلة في الدكتور عمرو محمد دويدار مدير المستشفى، منذ توليه إدارة المستشفى في الثاني من يناير الحالي.

واستعرض البيان، الأمور التي تم إنجازها خلال الأيام الماضية وهي تركيب خط نفقة الدولة لتفعيل نفقة الدولة بالمستشفى وزيادة عدد الأسرّة بالمستشفى وتوفير كنبات ثلاثية لراحة المرضى وتحديث وتطوير مطبخ المستشفى وتنشيط فرق مكافحة العدوى والجودة ورفع كفاءة قسم الاستقبال على مدار اليوم.

حيث يتواجد أطباء من كافة التخصصات لخدمة المرضى، ورفع كفاءة قسم الأسنان من خلال تركيب كرسي جديد، وتوفير كافة المستلزمات والخامات بالمستشفى، والتواصل والعمل من خلال كافة الفريق الطبي كرجل واحد ورفع مستوى الأداء الطبي من خلال الإلتزام والإخلاص في العمل.

وتابع البيان أنّ نظام تحويل الحالات يقتصر فقط عند عدم وجود الخدمة بالمستشفى، وأيضًا العمل على متابعة المرضى بشكل محترم على مدار الساعة والتنظيم الإداري من خلال تكليفات للعنصر البشري كل حسب كفاءته.