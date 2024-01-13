أسامة كمال عن مزاعم إسرائيل بشأن إدخال المساعدات لغزة: إذا لم تستحِ فقل ما شئت

علق الإعلامي أسامة كمال، على المزاعم الإسرائيلية التي تم ترديدها خلال محاكمة دولة الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومحاولاتها توجيه الاتهام لمصر.

وقال كمال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، إنّ المزاعم الإسرائيلية ينطبق عليه قول «إذا لم تستحِ فقل ما شئت».

وأشار كمال، إلى حجم الجهود التي بذلتها مصر على مدار الفترات الماضية في إدخال المساعدات إلى غزة.

ولفت كمال، إلى أنّه لو أن هناك تشكيكا في الجهود المصرية وترويجًا للمزاعم الكاذبة عن إغلاق معبر رفح فما الذي يدفع الدول لإحضار المساعدات إلى مطار العريش لنقلها عبر مصر (معبر رفح) إلى غزة.

وتساءل كمال، عن أنه إذا كان المجتمع الدولي يرى هذا الأمر فما الذي يمنع هذه الدول من نقل المساعدات عبر تل أبيب إذا كانت إسرائيل - كما تدعي - لا تعارض إدخال المساعدات.

كما تعجَّب كمال، من إنكار إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، متسائلا عن أن استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في غزة (شهداء انتشلت جثامينها ومفقودون) إذا لم يكن يمثّل إبادة جماعية فأي توصيف يمكن أن يكون مناسبًا.

ونوّه بأنّ جيش الاحتلال ارتكب 1993 مجزرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولفت إلى تحدي إسرائيل للقانون الدولي، ففي نفس وقت انعقاد جلسة مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلن جيش الاحتلال يوم الخميس زيادة التوعل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونوه بأنه في اليوم الثاني من المحاكمة، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء للسكان في مدينة غزة شمالي القطاع.