حبس 3 أشخاص متهمين بحيازة 200 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 200 طربة حشيش، تزن 20 كيلوجرامًا من المخدر، وذلك بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، محل إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.