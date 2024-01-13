انخفاض ملحوظ فى أسعار الخضروات بالأقصر

تشهد الأسواق بمحافظة الأقصر، انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضروات، وذلك بفضل العروة الشتوية الوفيرة، والتي تزامنت مع تحسن الأحوال الجوية وتراجع الطلب وزيادة المعروض حسب تأكيدات عدد من المزارعين والتجار.

وقال محمد صالح، تاجر خضروات بالكرنك في الأقصر، إن الخضروات تتأثر أسعارها بعدة عوامل، منها تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، وكذلك العرض والطلب والمواسم والظروف الجوية والمنافسة والتضخم والسياسات الحكومية.

وأضاف صالح، لـ«الشروق»، أن أسعار الخضروات في الأقصر شهدت تذبذبًا كبيرًا على مدار الأربعة أشهر الماضية، حيث ارتفعت بشكل جنوني منذ سبتمبر من العام الماضي، نتيجة تأثير سعر الصرف وارتفاع التكاليف، وأخذت تتراجع بشكل كبير في ديسمبر الماضي، بعد أن بدأ حصاد المحصول الجديد للعروة الشتوية.

وأوضح أسامة عادل، تاجر خضروات بمنطقة العصارة بالأقصر، أنه بالنسبة لسلعة البطاطس، يبيع المزارع حاليًا الكيلو منها في المزرعة بـ 5 جنيهات ليصل إلى سوق الجملة بـ10 جنيهات، ويتراوح سعرها في التجزئة لما بين 10 إلى 12,5 جنيها.

وأضاف عادل، لـ«الشروق» بالنسبة للطماطم يُباع حاليا الكيلو منها في الحقل بنحو 2 جنيه ليصل للمستهلك بـ5 جنيهات، ويُباع البصل حاليًا في الحقل بـ7 جنيهات ليصل للمستهلك بنحو 15 جنيها.

وأشار محمود حسين، صاحب مزرعة بصل بالبياضية في الأقصر، إلى أن انخفاض سعر البصل بدأ مع بدء العروة الجديدة في ديسمبر الماضي، متوقعًا أن يشهد سعره انخفاضًا أكثر خلال الشهرين المقبلين بمقدار 5 جنيهات أخرى.

وأرجع حسين، فى تصريحات لـ«الشروق»، سبب تراجع أسعار البصل بصفة خاصة، إلى طرح التجار لمخزون التصدير إلى الأسواق، بعد قرار وقف تصديره من قبل الحكومة.

واستطرد حسين، أن من ضمن الأسباب المتعلقة بانخفاض سعر الطماطم في الفترة الأخيرة وجود وفرة في إنتاجها من مناطق مختلفة.

وأكد صابر علي، أحد المواطنين في مدينة الأقصر، أن أسعار الخضروات في الأقصر خاصة سلع البطاطس والطماطم والبصل باعتبارها الأهم كونها تدخل في معظم وجبات المواطنين أصبحت إلى حد كبير في متناول الجميع حاليًا.

وتابع علي، لـ«الشروق»: «الطماطم أصبحت في معظم الأسواق يتم تناول الكيلو منها بالفعل ب5 جنيهات ومنها أيضا أنواع الكيلو منه بسعر 3,5 جنيه وكذلك البصل انخفض إلى أقل سعر منذ 6 أشهر حيث أصبح سعر الكيلو منه 15 جنيها بالنسبة للأحمر والأصفر وأنواع أخرى يباع منها الكيلو بسعر 10 جنيهات».

ونوه أبو الحسن حجاجي، أحد المواطنين بالعوامية بالأقصر، إلى أن مائدة الطعام في منزله أصبحت متوازنة الآن هو وعدد كبير من المواطنين بعد أن انخفضت معظم أسعار الخضروات وفي مقدمتها بالطبع الطماطم والبصل والبطاطس.

وقال حجاجي، لـ«الشروق» إن الكثير من الأسر الآن ومنهم أسرته أصبحوا يقومون بشراء ما يلزمهم بكمية وفيرة لا تتعدى الـ١٠٠ جنيه في المرة الواحدة بعد أن كان نفس المبلغ لا يستطيع شراء سوى 3 كيلو من الطماطم فقط.