رئيس إندونيسيا يدعو رواد الأعمال الفيتناميين إلى الاستثمار في العاصمة الجديدة

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دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، رواد الأعمال الفيتناميين إلى الاستثمار في العاصمة الجديدة نوسانتارا في منطقة نورث بيناجام باسر بإقليم كاليمنتان الشرقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وأدلى الرئيس الذى يلقب أيضا باسم جوكوي بتصريحه في حوار بشأن الأعمال مع رواد أعمال فيتناميين في فندق ميليا في العاصمة الفيتنامية، هانوي، اليوم بحضور رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه.

وقال جوكوى بحسب بيان صحفي أصدره مكتبه اليوم: "أدعو رواد الأعمال الفيتناميين إلى الاستثمار في نوسانتارا وفقا لتخصص كل شركة".

كما شجع الرئيس إندونيسيا وفيتنام على تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق رؤية التحول إلى مصاف الدول ذات الدخول المرتفعة بحلول 2045.

وأوضح: "لدينا نفس الرؤية أن نصبح دولتين من الدول ذات الدخول المرتفعة بحلول 2045. وللوصول إلى ذلك، لا بد أن نعزز التعاون، بما في ذلك قطاع الأعمال".