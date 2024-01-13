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وزير الخارجية الفرنسي الجديد: أوكرانيا ما زالت أولوية

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 11:45 م
أكد، اليوم السبت، وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، بعد يوم من توليه المنصب لأوكرانيا دعم بلاده المستمر في قتالها ضد القوات الروسية.

وقال سيجورنيه خلال زيارة لكييف: "برغم الأزمات المتزايدة، تعتبر أوكرانيا أولوية لفرنسا وستظل كذلك".

وذكر الوزير عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "إن المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم الأوروبية، فضلا عن المصالح الأمنية للشعب الفرنسي على المحك في أوكرانيا".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، شملت محادثاتهما تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر سيجورنيه في مؤتمر صحفي مشترك: "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وناشد كوليبا مجددا الغرب عرقلة تصدير البضائع لروسيا التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة، وذلك في ظل الهجمات الروسية العنيفة بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا.

وأضاف: "أود أن أذكركم بأنه تم اكتشاف العديد من المكونات غربية الصنع بالفعل أكثر من مرة في صواريخ روسية حلقت فوق رؤوس الأوكرانيين".

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