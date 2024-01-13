إسرائيل تفتتح نفقا بمعرض في تل أبيب أمام عائلات المحتجزين لمعايشة معاناتهم

دخل أعضاء عائلات المحتجزين لدى حركة حماس فى غزة، نفقا بمعرض في تل أبيب لمعايشة صعوبات البقاء تحت الأرض بمعزل عن الآخرين، التي يعانيها أحباؤهم منذ اختطافهم في 7 أكتوبر الماضي.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية /واي نت/ في موقعها على الإنترنت اليوم السبت، أنه تم إقامة نفق بطول 30 مترا /98 قدما/ فى ميدان الرهائن فى تل أبيب اليوم السبت، لإظهار الظروف التى يعيشها 136 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس فى غزة يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم فتح النفق أمام الزائرين كجزء من فعاليات بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف مسلحى حماس الرهائن، وظهرت في سماء الميدان عبارة تدعو إلى إطلاق سراحهم.