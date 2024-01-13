وزير التنمية الفلسطيني: ردود إسرائيل بمحكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، إن ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية، متوقعًا أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وأضاف مجدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المحامي البريطاني الإسرائيلي حاول تقويض أركان الدعوى من أساسها، بزعم أن جنوب إفريقيا اتخذت إجراءات في عدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصومة والذهاب إلى المحكمة الجنائية.

وتابع: «إسرائيل مستمرة في ادعاءاتها بأن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم بأنفسهم، وتحميل الأشقاء في مصر مسئولية عدم إدخال المواد الغذائية، وأن تل أبيب لا تتحكم بمعبر رفح ولا بإدخال المواد الغذائية وإخراج الجرحى الفلسطينيين من المعبر».

وذكر وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أنه استنادًا للأدلة سوف تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا الأمر سيستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بـ«ارتكاب إبادة جماعية».

وقالت جنوب أفريقيا في الدعوى إن «أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع».