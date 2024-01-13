مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تمنح الفلسطينيين خيارين الموت أو الرحيل

استنكر مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني من بينهم 7 آلاف من الأطفال، قائلا إن قطاع غزة يتعرض يوميا لتدمير البنية التحتية والتشويه وقتل المئات من المواطنين.

كما أدان خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الجمعة، حول الأوضاع بالشرق الأوسط، المخططات الإسرائيلية تجاه تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، قائلا إنها جزء من الصورة الدموية المأساوية التي ترسمها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى انعكاس الحصار الكامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال بقطاع غزة على النقص المزمن في الغذاء والدواء والوقود، لافتا إلى تشريد قرابة مليوني فلسطيني بقطاع غزة نصفهم من النساء والأطفال جراء النزوح من منازلهم؛ نتيجة القصف الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة وقف مخطط تهجير الفلسطينيين والتزام السلطة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي، قائلا: «إسرائيل تتبع استراتيجية شاملة لتهجير الفلسطينيين عبر جعل الحياة غير قابلة للعيش بقطاع غزة، ووضع السكان أمام خيارين الموت أو الرحيل.. ما يحدث الآن من شأنه أن يهز المنطقة والعالم بأكمله».

وأكد أن مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة لم تسلم كذلك من القصف الإسرائيلي في أعقاب لجوء المدنيين إليها، قائلا: «سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم وحياتهم، ويُدفع بهم إلى المجاعة والأوضاع مأساوية وظلامية.

وأشار إلى أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر لا يبرر هذا الاستخدام العشوائي للعنف ضد قطاع غزة.

وتابع: «أحداث السابع من أكتوبر لا يجب أن ينظر إليها بمعزل عن التاريخ الطويل من النزاع، والذي يرتبط بالقمع والاحتلال والجرائم الكثيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني»، معربا عن أسفه إزاء معارضة الولايات المتحدة الأمريكية جهود مجلس الأمن؛ لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.