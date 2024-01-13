منظمة الصحة العالمية تنبّه لتهديدات مستمرة من فيروس كورونا

قالت خبيرة بارزة بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة من فيروس كورونا (كوفيد-19) على المستوى العالمي، حيث ينتشر الفيروس في كل الدول.

وصرحت ماريا فان كيركوف، المديرة المؤقتة بمنظمة الصحة العالمية المسئولة عن الاستعداد للأوبئة والجوائح والوقاية منها، بأنه وفقا لتقديرات قائمة على تحليل مياه الصرف، فإن الانتشار الفعلي لكوفيد-19 أعلى بمقدار يتراوح بين 2 إلى 19 مرة من عدد الحالات المسجلة.

وأعربت كيركوف عن قلقها إزاء ظهور أعراض ما بعد كوفيد (وتسمى أيضا كوفيد طويل الأمد) والتي تؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

وبينما حدث تراجع كبير للغاية في عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 منذ وصولها إلى ذروتها، لا يزال يتم تسجيل نحو 10آلاف حالة وفاة شهريا من 50 دولة.

وأعربت فان كيركوف عن قلقها بشأن الطبيعة المتطورة للفيروس، حيث يمثل متحور «كوفيد-19 جيه ان. 1» نحو 57 % من التسلسلات العالمية التي حللتها منظمة الصحة العالمية.