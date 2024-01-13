الإكوادور تحتجز أكثر من 850 مشتبها بهم في مداهمات تستهدف العصابات الإجرامية

ذكر مسؤولون محليون فى الإكوادور، اليوم السبت، أن قوات الأمن في الإكوادور ألقت القبض على 859 مشتبها بهم في سلسلة من عمليات المداهمة التي استهدفت عصابات إجرامية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات مكافحة ارتفاع معدلات الجريمة في مختلف أنحاء البلاد.

كما تمت مصادرة أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات وعبوات حارقة وقوارب ومركبات، بالإضافة إلى 25 مدانا هاربا ، بينما تم تحرير 56 رهينة.

وقتل 5 من أعضاء العصابات المشتبه بهم واثنان من رجال الشرطة في اشتباكات عندما تحركت قوات الأمن لضبط المشتبه بهم.

ونشرت الحكومة وحدات من الجيش والشرطة لمواجهة العصابات بعد أن اقتحم مسلحون استوديو لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية خلال برنامج إخباري كان يبث على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الماضى واحتجزوا العديد من الرهائن.

وأصدر الرئيس دانييل نوبوا مرسوما أعلن فيه أن الإكوادور تكافح في خضم نزاع مسلح داخلي. وصنف الزعيم البالغ من العمر 36 عاما 22 جماعة إجرامية على أنها منظمات إرهابية وأطراف متحاربة مخالفة وغير حكومية يتعين القضاء عليها.