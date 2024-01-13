رئيس العراق: ندين محاولات توسيع نطاق الحرب ونيران المغامرات من شأنها أن تحرق الجميع

أدان رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، محاولات توسعة نطاق الحرب في غزة مؤكدًا أن نيران المغامرات في هذا المجال من شأنها حرق الجميع.

وقال رشيد، في كلمه خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم الشهيد العراقي، صباح السبت: «ندين بشدة محاولات توسعة مساحة الحرب، ونؤكد أن نيران المغامرات في هذا المجال من شأنها حرق الجميع».

وتابع: «الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ، والمجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر حزماً؛ لإيقاف الحرب وتحقيق السلام وتأمين مصالح الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة».

وفي سياق آخر، أكد رشيد أن «العملية السياسية بحاجة إلى جهود الجميع؛ من أجل الارتقاء في عملية البناء ورسم الأفق الاستراتيجي للعراق الذي يطمح إليه».

ولفت إلى «نجاح العراق في تطوير علاقاته مع البلدان المجاورة ودول المنطقة والعالم»، موضحًا أن «العراق يعتمد سياسة خارجية قائمة على مراعاة مبادئ السيادة والاستقرار وعدم التدخل بالشئون الداخلية».